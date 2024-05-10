"النصر يشارك في حالة واحدة" .. آرسنال يحدد سعر بارتي ويشعل صراع برشلونة وأندية روشن!

آرسنال يضع سعرًا مبدئيًا لقبول بيع عقد توماس بارتي..

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أشعل نادي آرسنال الإنجليزي، صراع الأندية على توقيع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، بعدما استقرت إدارة النادي على بيع عقد اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وسقط بارتي في فخ العديد من الإصابات، بين أوتار الركبة والفخذ، ليغيب عن أغلب مباريات الموسم، حيث خاض 14 مباراة فقط مع آرسنال، بين 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة في دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن لقاء درع المجتمع الإنجليزي.

وأفاد موقع CaughtOffside أن إدارة آرسنال حددت مبلغًا يتراوح بين (10-15 مليون يورو)، وأبدت استعدادها للاستماع إلى عروض بارتي مع نهاية الموسم، علمًا بأن الغاني يتقاضى راتبًا يبلغ 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأوضح التقرير أن توماس يلقى رغبة من أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، فضلًا عن الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي، فضلًا عن النصر الذي قد يدخل السباق، حال فشل تعاقده مع البرازيلي كاسيميرو من مانشستر يونايتد.

وانتقل بارتي إلى آرسنال، في أكتوبر 2020، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث خاض 113 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

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ويدخل آرسنال صراعًا شرسًا مع مانشستر سيتي، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل جولتين على نهاية الموسم؛ حيث يتزعم آرسنال الصدارة برصيد 83 نقطة من 36 مباراة، فيما يحتل السيتي الوصافة بـ82 نقطة من 35 مباراة.

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