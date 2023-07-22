النصر يسقط في سوق الانتقالات .. هدف العالمي الأول ينضم لعملاق الدوري الإنجليزي!

أحمد رفعت
Nassr - Musalli Al-MuammarAl Nassr Twitter
النصردوري روشن السعوديانتقالاتأستون فيلاM. Diaby

النصر يخسر جولة جديدة في انتقالات صيف 2023

تلقى نادي النصر صدمة كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فشل في ضم لاعبًا فضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النصر يفاوض باير ليفركوزن خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح الفريق، ولكن المفاوضات تعثرت.

وأعلن نادي أستون فيلا عن التعاقد مع موسى ديابي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليوجه الصدمة إلى نادي النصر.

ونشر حساب أستون فيلا صورة للاعب موسى ديابي، رفقة المدرب أوناي إيمري الكدير الفني للفريق، وهو يحمل قميص النادي الإنجليزي.

ويعد أستون فيلا واحدًا من أعرق الأندية الإنجليزية، حيث حقق الدوري الإنجليزي 7 مرات من قبل، وكأس الاتحاد 7 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 20100كريم بنزيما
  • 2401خاليدو كوليبالي
  • 3440روبرتو فيرمينو
  • 2015نجولو كانتي
  • 4100مارسيلو بروزوفيتش
  • 4989صفقة أخرى
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