النصر يسعى لضم مدافع جلطة سراي "هدف" الهلال السابق

محاولات من النصر لتدعيم الدفاع في ميركاتو الشتاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تحركات من جانب النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لضم البرازيلي مايكون بيريرا لاعب جلطة سراي التركي.

وكان الهلال قد حاول ضم بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات لم تكتمل وقتها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للنصر اشترط التعاقد مع مدافع يمتاز بالطول.

ويجد النصر في مايكون مواصفات المدافع الذي يحتاجه فيتوريا، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي لم تغلق حتى الآن في السعودية.

ويسعى النصر لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، وضم المدافع صاحب الـ30 عامًا، وإتمام انتقال اللاعب الذي فشل الهلال في ضمه بداية الموسم.

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ويأتي النصر في مركز الوصيف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، حيث يحتل الهلال الصدارة بفارق 3 نقاط.