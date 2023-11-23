النصر يسحب طلبه "الخاص" قبل مواجهة الأخدود في دوري روشن

النصر يتخذ قرارًا مفاجئًا

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اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة فريق الأخدود، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النصر قرر سحب طلبه الذي تقدم به إلى اتحاد الكرة السعودي، من أجل تعيين حكام أجانب في مباراة الأخدود على ملعب "الأول بارك".

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر قامت بإيداع مبلغ 175 ألف ريال سعودي، قيمة رسوم جلب حكام أجانب لمباراة الأخدود، قبل 14 يومًا من تلك المواجهة.

وقدمت إدارة النصر طلبًا آخر يوم السبت الماضي من أجل الإلغاء، الأمر الذي دعا لجنة الحكام الرئيسية للموافقة على الطلب المقدم.

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وقامت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السعودي، بإسناد قيادة المباراة إلى طاقم حكام سعودي، بقيادة فيصل البلوي، لقيادة لقاء النصر والأخدود.

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