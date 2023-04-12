النصر يستقر على خليفة رودي جارسيا .. ما دور كريستيانو رونالدو في إقالته؟

أحمد رفعت
|
Rudi Garcia Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23 splitGetty/GOAL
كريستيانو رونالدودوري روشن السعوديالفيحاء vs النصرالفيحاءالنصررودي غارسيا

أزمة جارسيا مع لاعبي النصر لم تكن وليدة التعادل أمام الفيحاء، بل لها سوابق منذ بداية العام الجاري!

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

تبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب نادي النصر، عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد استقرار الإدارة على رحيله خلال الوقت الحالي، بعد تراجع مستوى ونتائج العالمي خلال الفترة الماضية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن اتخاذ إدارة النصر لقرار إقالة جارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو مدرب فريق الشباب بالنادي، كمدرب بدلًا منه.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن إقالة جارسيا جاءت بسبب وقوع خلافًا بينه وبين اللاعبين داخل غرفة الملابس، عقب مباراة الفريق أمام الفيحاء الأخيرة، هذا بجانب عدم رضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسلوبه وتكتيكاته وخططه.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا أيضًا غير راضٍ عن أداء لاعبيه، حيث انتقدهم بشدة داخل غرفة ملابس الفريق، ورونالدو كان غاضبًا جدًا بعد التعادل أمام الفيحاء، وعبر عن غضبه الشديد.

رونالدو شعر بأنه غير سعيد بالتكتيكات التي يستخدمها جارسيا، لأنها لا تجعله يستفيد أكثر من زملائه بالفريق، والخلاف بين اللاعبين وجارسيا بدأ منذ بداية العام الجاري، وليس من بعد مباراة الفيحاء الأخيرة فقط.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

240716 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 29%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
240716 الأصوات

اختيارات المحررين