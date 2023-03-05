النصر يستعيد أهم أسلحته لمواجهة عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو

متصدر الدوري يستعد لمواجهة الاتحاد الخميس القادم

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد في قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وقد زف مران اليوم خبرًا سعيدًا لمدربه رودي جارسيا.

النصر وتحديدًا دفاعه يستعد لخوض اختبار صعب جدًا خلال اللقاء، إذ سيُواجه أحد أقوى خطوط الهجوم في الدوري السعودي والذي يقوده عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو.

الخبر السعيد الذي حمله مران اليوم هو تواجد المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس وإتمامه التدريبات الجماعية بالكامل لأول مرة منذ إصابته خلال مواجهة الطائي في الدوري السعودي يوم 6 يناير الماضي، وذلك حسبما أكد الصحفي علي العنزي عبر تويتر.

دفاع النصر عانى الأمرين في غياب جونزاليس، حيث بدا مهتزًا كثيرًا وقد استقبل 4 أهداف في الدوري بجانب ثلاثية الاتحاد في مواجهة السوبر السعودي، ويُعد المدافع الإسباني أفضل مدافعي العالمي وأحد الأفضل في الدوري هذا الموسم.

يُشار إلى أن النصر يتصدر الدوري السعودي بـ46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد و6 نقاط عن الشباب، فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ33 نقطة ولكنه لعب 3 مباريات أقل.