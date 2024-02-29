بطريقة غير متوقعة .. النصر يرد على إيقاف كريستيانو رونالدو أمام الحزم!

كيف رد النصر على عقوبة رونالدو؟

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رد نادي النصر بطريقة غير متوقعة، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة الحزم.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف رونالدو لمدة مباراة، مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي، بعد واقعة حركته غير الأخلاقية في مباراة ديربي الرياض التي أقيمت بين النصر والشباب.

ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة "البوستر" الرسمي للمباراة، التي ستجمع بين النصر والحزم، حيث يتواجد بها 3 لاعبين، وهم علي لاجامي وعبد الله الخيبري بالإضافة إلى البرازيلي أندرسون تاليسكا.

واستخدم نادي النصر في الصورة احتفال أندرسون تاليسكا على طريقة كريستيانو رونالدو، في إشارة إلى غياب قائد الفريق عن المباراة، ولكن سيبقى احتفاله موجودًا.

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ويواجه نادي النصر نظيره الحزم مساء اليوم الخميس، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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