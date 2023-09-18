قرار مفاجئ بعد وصول نادي النصر إلى إيران

شهدت إيران، اليوم الإثنين؛ ما يشبه بـ"الثورة الكروية" الكبرى في البلاد، بالتزامن مع وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى طهران.

النصر يحل ضيفًا، مساء غدٍ الثلاثاء، على فريق برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبمجرد وصول العالمي إلى إيران، خرج الآلاف من المشجعين إلى الشوارع؛ لاستقبال بعثة الفريق الأول الذي يضم أسماء كبرى، وخاصة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حيث أظهروا حبًا كبيرًا له، وسط بكاء العشرات بمجرد رؤيته على أرض الواقع.

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وبسبب هذا الازدحام الجماهيري.. تم إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للفريق النصراوي، مساء اليوم الإثنين، قبل مواجهة برسبوليس "الهامة"؛ وفقًا للإعلامي الرياضي الإيراني داوود إيكدري.

وكتب إيكدري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "عاجل.. إلغاء الحصة التدریبیة لفریق النصر؛ بسبب ازدحام الجماهیر الإیرانیة".

ما هي حقيقة إلغاء تدريبات نادي النصر

ومن ناحيتها.. نفت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلغاء تدريبات نادي النصر؛ بعد احتشاد الجماهير الإيرانية، التي خرجت لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت الصحيفة، أداء نجوم النصر، تدريباتهم مساء اليوم الإثنين، داخل فندق إقامتهم؛ بطلب شخصي من مدرب الفريق، البرتغالي لويس كاسترو.

جدير بالذكر أن النصر، يتواجد في المجموعة الخامسة من النسخة الحالية، بمسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب كل من برسبوليس والدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.