النصر يدرس إقامة معسكر داخلي للحفاظ على اللاعبين

كان البرتغالي قد طالب لاعبيه بالبقاء في منازلهم، طوال فترة الإجازة

قالت تقارير مُقربة من نادي النصر السعودي أن الجهاز الفني يدرس إقامة معسكر داخلي في النادي، خلال فترة التوقف الإجباري.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق النشاط الرياضي في المملكة لفترة مؤقتة حرصًا على سلامة الجميع لعدم تفشي فيروس كورونا.

وقالت التقارير أن هدف الجهاز الفني من هذا الأمير يعود للمحافظة على المعدل اللياقي للاعبين، بالإضافة إلى عملية استشفاء اللاعبين المصابين.

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ومن المفترض أن يعاود فريق النصر، غداً الأربعاء، تدريباته، حسب الإعلان الرسمي للنادي بمنح البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، لاعبيه، إجازة لمدة 3 أيام.

وكان البرتغالي قد طالب لاعبيه بالبقاء في منازلهم، طوال فترة الإجازة، وأداء التدريبات بشكل خاص، وذلك حرصًا على سلامتهم.

وينتظر الجهاز الفني بالنصر وجميع الأندية السعودية توجيهات وزارة الرياضة بشأن موعد استئناف المنافسات الرياضية.