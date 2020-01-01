النصر يدخل صراع جديد مع الشباب للتعاقد مع عبدالمحسن القحطاني

النصر يعتبر الأقرب لحسم الصفقة كون عرضه المالي أفضل حتى هذه اللحظة

أكدت تقارير محلية وجود رغبة لدى نادي النصر السعودي في التعاقد مع عبدالمحسن القحطاني لاعب نادي القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب مصادر برنامج "الحصاد الرياضي"، فأن نادي النصر دخل بقوة في منافسة شرسة مع نادي الشباب، لحسم صفقة لاعب المنتخب السعودي و نادي القادسية عبدالمحسن القحطاني.

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وأشارت المصادر إلى أن النصر يعتبر الأقرب لحسم الصفقة كون عرضه المالي أفضل حتى هذه اللحظة.

وكانت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان قد أرسلت عرضاً مبدئياً للاعب عبد المحسن القحطاني نجم فريق القادسية، وذلك لتمثيل صفوف الفريق العاصمي.

ويبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد صراعًا خاصًا بين النصر والشباب من أجل الظفر باللاعب الشاب المتألق مع فريقه.

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ويلعب القحطاني في مركز خط الوسط، ويعد أحد النجوم الواعدة في الكرة السعودية، حيث كان أحد أبرز عناصر المنتخب السعودي للشباب الذي حقق كأس آسيا للشباب بإندونيسيا.

يُذكر أن نادي القادسية كان قد أعلن في يناير 2019 تجديد عقد اللاعب ليستمر مع الفريق حتى عام 2022.