النصر يُخطط لخطف مُحيط الرعب من الهلال

عقد إدارة الهلال مع جامعة الملك سعود ينتهي خلال أسابيع

أكدت تقارير صحفية سعودية تحرك من قبل رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت وعدد من أعضاء الشرف للدخول في المنافسة على الاستثمار بملعب جامعة الملك سعود ملعب الخلال الحالي.

وقالت صحيفة "اليوم" أن إدارة العالمي تستهدف استئجار الملعب الذي يعد من أفضل ملاعب العاصمة الرياض، بعد ان عانى مسيروه من نقل مواجهات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى مسؤولي النصر للظفر باستئجار الملعب الذي يعد من أفضل ملاعب العاصمة الرياض، بعد ان عانى مسيروه من نقل مواجهات الفريق، إضافة إلى سوء أرضية ملعبي استاد الملك فهد واستاد الأمير فيصل بن فهد والتي اعترفت بها وزارة الرياضة عدة مرات.

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وكانت إدارة جامعة الملك سعود قد كشفت عن رغبتها في طرح ملعبها للاستئجار أو الاستثمار خلال الفترة المُقبلة مع اقتراب نهاية عقدها مع نادي الهلال.

وغرد الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر : " جامعة الملك سعود تعلن عن رغبتها في استئجار أو استثمار ملعب الجامعة بعد نهاية العقد الحالي، مؤكدة بأن آخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين 3 رمضان".

وكانت الأسابيع الماضية قد كشفت التقارير عن وجود صراع شركات منتظر على ملعب جامعة الملك سعود، ملعب نادي الهلال السعودي الحالي بسبب اقتراب نهاية العقد بين النادي والجامعة.

يُذكر أن عقد إدارة الهلال مع جامعة الملك سعود ينتهي خلال أسابيع، حيث كان العقد يمتد لثلاثة سنوات.