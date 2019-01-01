النصر يختتم تدريباته لمواجهة إشتوريل في ثالث التجارب الودية

النصر سيلعب مع إشتوريل برايا في المعسكر التحضيري للفريق بالبرتغال

فيسبوك تويتر بلال محمد

اختتم النصر السعودي، مساء اليوم استعداده لمواجهة إشتوريل برايا البرتغالي، في المباراة الودية الثالثة للعالمي، في المعسكر التحضيري للفريق بالبرتغال.

ويقيم النصر معسكراً تحضيراً في البرتغال، يتخلله، عدد من المباريات الودية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، واستئناف مباريات دوري أبطال آسيا.

وقسم المدير الفني للعالمي الفريق في مران اليوم إلى مجموعتين، واعتمد في المران الصباحي على التمارين البدنية والفنية.

وركز فيتوريا، في المران المسائي للنصر، على جوانب تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية والتسديد المباشر، على المرمى.

وفي إطار متصل، واصل ثلاثي الفريق عبد الله آل سالم وأيمن يحيى والبرازيلي جوليانو، البرنامج التأهيلي، من خلال الجري حول الملعب.

ويستعد النصر، لمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامة مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس، على أن تكون مباراة الإياب يوم 12 من الشهر ذاته.