النصر يختار "بديل" أوسبينا .. وهل يتعاقد مع نجم برشلونة؟

صفقات جديدة على رادار نادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي

اختار نادي النصر، نجمًا عالميًا كبيرًا؛ ليحل بديلًا عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر يفاوض أوسبينا حاليًا، لفسخ عقده بـ"التراضي"؛ بعد التأكد من خضوعه لعملية جراحية جديدة، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة أخرى.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد الجدي، يرغب النصر في التعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار الجدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن دي خيا، الذي ينتهي عقده مع يونايتد اليوم، دون تجديده حتى الآن؛ على رأس مجموعة من الأسماء، التي وضعتها الإدارة النصراوية، لخلافة أوسبينا.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد، عن اهتمام سعودي بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح نادي برشلونة الإسباني.

ولم يذكر ابن عياد، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اسم النادي السعودي المهتم برافينيا؛ إلا أنه من المحتمل أن يكون النصر، الذي انسحب من صفقة الجناح المغربي حكيم زياش.

جدير بالذكر أن أكثر من مصدر أكد على انسحاب النصر من صفقة زياش؛ إلا أن البعض ذكر أنه لاختلاف في بنود العقد، وآخرون زعموا بأنه لمشاكل في ركبة اللاعب.