يحيى الشهري السحري .. الموسيقار الذي لا يعرف اليأس ولكن

جناح النصر تحت منظار الأرقام..

بشهادة المحللين والمعلقين ونجوم الكرة السعودية السابقين، هو واحد من أفضل صناع اللعب المحليين خلال السنوات الأخيرة، إنه يحيى الشهري؛ جناح أيمن وجوكر النصر.

الموسيقار ويحيى السهري، هكذا يطلق عليه جمهور العالمي لما يقدمه في الملعب من مهارات عالية ومراوغات رغم قصر قامته إلا أن بنيانه القوي، يجعله الفائز في أغلب المواجهات الثنائية.

الشهري الذي كان قد انضم للنصر في صيف عام 2013 قادمًا من الاتفاق؛ النادي الذي ترعرع بين صفوف ناشئيه، كان الصفقة المحلية الأغلى في تاريخ الكرة السعودية آنذاك، إذ كلف خزينة النادي 45 مليون ريال سعودي تقريبًا.

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يعيش السحري خلال الموسمين الأخيرين منافسة قوية للغاية مع المحارب المغربي نور الدين أمرابط، الذي فرض نفسه بقوة على تشكيلة العالمي بأرقامه وأدائه، لكن الجوكر لا يعرف اليأس، فإذا أخذ المحارب الجبهة اليمنى، فالسحري لديه حلول أخرى..

في السطور التالية نذكركم ببعض أرقام الشهري خلال الموسم الجاري مع العالمي في الدوري المحلي، قبل أسبوعين من عودة المنافسات من جديد..

ربما احتكر أمرابط الجهة اليمنى للنصر منذ قدومه، وفرض سيطرته عليها، لكن إجادة الشهري للعب في أكثر من مركز جعلته لا يختفي عن الأنظار، قد يكون ابتعد عن التشكيل الأساسية إلا أنه كان بديلًا ضروريًا في عديد المباريات، فخاض 15 لقاء على مستوى الدوري، منها أربعة مباريات كجناح أيمن، ومثلها كجناح أيسر، ومباراتين كصانع ألعاب، ولقاء وحيد لاعب وسط، لكن أرقامه في الوقت نفسه تعكس مدى تراجعه بالموسم الحالي.

بدأ الشهري مع العالمي هذا الموسم كأساسيًا في سبع مباريات، وخاض ثلاث منها كاملة لمدة 90 دقيقة، بينما نزل بديلًا في ثمانية لقاءات أخرى، بواقع 671 دقيقة لعب، وخلال هذه اللقاءات لم يخسر فريقه سوى مباراتين فقط، وفاز في عشر، وتعادل في ثلاث.

لكن ما عاب الشهري هذا الموسم، هو مساهمته في صناعة الأهداف، فلم يصنع أي هدف، بينما سجل ثلاثة، جميعها من تسديدات من داخل منطقة الجزاء، وإن كان قد خلق لزملائه 14 فرصة، لكن لم يستغلوا أي منها في تسجيل أهداف.

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عُرف عن السحري تسديداته القوية، لكنه افتقد هذه الميزة خلال الموسم الجاري، فلم تُتح له الفرصة للتسديد سوى عشر مرات فقط، كان نصفها بين القائم والعارضتين، والغريب أنه لم يسدد سوى تسديدة واحدة فقط من خارج منطقة الجزاء، أما البقية فجميعها من داخل الصندوق.

أما من ناحية التمريرات فمرر 443 تمريرة، منها 389 ناجحة، بنسبة نجاح بلغت 87.81%.

فيما لم تكن كذلك مراوغاته على المستوى المطلوب، فلم يراوغ سوى سبع مراوغات فقط، بنسبة نجاح وصلت إلى 85.71.

ربما أرقام الشهري بهذا الموسم ليست على المستوى المطلوب ولا تعكس مدى ما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، وبها تراجع ملحوظ، لكن لا يزال الجمهور ينتظر منه الكثير فيما تبقى من الموسم، لعل الكأس الاستثنائي يظل داخل جدران العالمي.