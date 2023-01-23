النصر يحصل على توقيع لوكا مودريتش

نجم ريال مدريد مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

Shahid

فجرت صحيفة اليوم السعودية قنبلة كبيرة في سوق الانتقالات بالكشف عن حصول النصر السعودي على توقيع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لليوم، أشار نقلًا عن مصادر خاصة إلى أن وصيف كأس العالم 2018 وقع للنصر فعلًا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

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صاحب الـ37 عامًا مرتبط مع ناديه الإسباني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولديه الحق في التوقيع لأي نادٍ بدءًا من يناير الجاري.

ولم تكشف الصحيفة السعودية عن موعد انضمام مودريتش للنصر، وإن كان سيحدث خلال سوق الانتقالات الشتوي أم عقب نهاية الموسم الجاري.

النصر ومنذ تعاقده مع كريستيانو رونالدو ارتبط بالعديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية مثل توني كروس ومودريتش وليونيل ميسي.

مودريتش لعب هذا الموسم مع ريال مدريد 23 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع هدفين، وقد قاد كرواتيا للمركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.

Shahid