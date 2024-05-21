رد مفاجئ .. النصر يحسم موقفه من العرض الأوروبي لضم تاليسكا

الصحافة التركية تكشف التفاصيل كاملة

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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي بشكتاش التركي في الحصول على خدمات أحد محترفي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

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وكشف الصحفي التركي جوكمان أوزجان، عن تفاصيل العرض الخارجي المقدم من جانب بشكتاش للحصول على خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر.

وكتب أوزجان في تغريدة عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا): "نادي بشكتاش التركي يرغب في الحصول على خدمات أندرسون تاليسكا من نادي النصر".

وأضاف: "تاليسكا (30 عامًا) ينتظر قرار النصر، لحسم مصيره من أجل الانتقال إلى بشكتاش أو البحث عن عرض آخر في الموسم المقبل".

وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "Sporx" التركية أن إدارة النادي السعودي ترحب برحيل تاليسكا في نهاية الموسم الجاري، لإفساح المجال أمام ضم لاعب أجنبي جديد.

وافتقد النصر خدمات تاليسكا هذا الموسم بشكل كبير، بعدما تعرض لإصابة قوية في مباراة العين بربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه بدأ رحلة التعافي وسيعود للمشاركة بدءًا من الموسم المقبل.

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وانضم تاليسكا إلى النصر خلال صيف 2021 بعقد ينتهي في صيف 2026، وخلال الموسم الحالي لعب 25 مباراة في جميع المسابقة تمكن خلالها من تسجيل 25 هدفًا وصناعة 4 آخرين.

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