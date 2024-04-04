النصر يحسم معركة القضاء.. ويجني الآلاف من قضية "لاعب شاب"

المنازعات تحكم لصالح النصر ضد أحد أندية دوري روشن

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قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم لصالح نادي النصر، في قضية انتقال اللاعب الشاب سلطان العيسى إلى الحزم.

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وتتجه إدارة نادي النصر، نحو تطبيق سياسة إدارية، تقتضي بعدم توقيع أي عقود احترافية مع اللاعبين في درجتي الناشئين والشباب، إلا في حالتين فقط؛ وهما الانضمام إلى المنتخب السعودي في مختلف فئاته السنية، أو صدور تقارير تؤكد حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب في المستقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن غرفة فض المنازعات، أثبتت مخالفة نادي الحزم بتوقيع عقد احترافي، على لاعب وسط النصر لدرجة الشباب، سلطان العيسى، خلال العام الماضي.

وأصدرت غرفة فض المنازعات، قرارًا بإلزام نادي الحزم بدفع مبلغ 631 ألف ريال لصالح النصر، قيمة التعويض عن بدل تدريب اللاعب سلطان العيسى، مع دفع 5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى، بالإضافة إلى سداد رسوم التقاضي أمام الغرفة، بمبلغ 31.551 ريال.

ويحتل فريق النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة من عمر المسابقة، ليبتعد عن الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، قبل 8 جولات على نهاية الموسم.

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ويستعد النصر لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، كما يلتقي بنظيره الخليج، في دور الأربعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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