النصر يحسم مستقبل مارتينيز على طريقة الشباب مع سيبا

صانع الألعاب مازال مصابًا

ملف بيتي مارتينيز أحد أهم الملفات العالقة والمطلوب حسمها بواسطة إدارة النصر قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، إذ مازال موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق للموسم الجديد محل جدل كبير.

مارتينيز تعرض لإصابة صعبة في الركبة أجبرته على إجراء جراحة في أبريل الماضي، وقد أعلن النادي آنذاك غيابه لمدة 6 أشهر، مما يعني عدم لحاقه بفترة الإعداد للموسم الجديد وكذلك بدايته.

ما هو قرار النصر بخصوص مارتينيز؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إدارة النصر قررت اتباع أسلوب الشباب مع مهاجمه سيبا وكذلك الاتفاق مع مدافعه سيدريك يامبيري في تعاملها مع بيتي مارتينيز.

الإدارة النصراوية مازالت تنتظر تقرير الطبيب المعالج للاعب لحسم موقفه وموعد عودته للعب، وإن كان قبل فترة الانتقالات الشتوية أم بعدها، لكنها في نفس الوقت وضعت السيناريو الأفضل للتعامل مع الأمر حال لم يستطع العودة قبل يناير القادم.

إذ قررت الإدارة رفع اسم اللاعب من القائمة الأولى مع الالتزام أمام لجنة الاحتراف والاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع رواتبه كاملة، كما فعل ناديي الشباب والاتفاق مع سيبا وسيدريك خلال الموسم الماضي.

الناديان وبالاتفاق مع اللاعبين حذفا اسميهما من القائمة الرسمية لهما في الدوري السعودي مع استمرارهما في دفع رواتبهما، ومن ثم أعادا قيدهما في فترة الانتقالات الشتوية حين تعافيا من الإصابة.

من اللاعب الذي سيكون بدلًا من مارتينيز في قائمة النصر؟

المدير الفني للنصر "مانو مينيزيس" حسم أمره بشأن اللاعب البديل في حال لم يُقيد مارتينيز، إذ أخبر الإدارة برغبته في التعاقد مع ظهير أيسر.

النصر وحسب الرياضية بدأ بالفعل متابعة ورصد أكثر من ظهير أيسر للمفاضلة بينهم كسبًا للوقت، إذ ستبدأ المفاوضات مع الخيار المناسب فور حسم قرار الأرجنتيني.

من هم أجانب النصر خلال الموسم القادم؟

النصر حافظ على الثنائي عبد الرزاق حمدالله وبيتروس من الموسم الماضي، ورحل عنه الثلاثي براد جونز ومايكون بيريرا ونور الدين أمرابط بانتهاء عقودهم، وأعار الكوري الجنوبي كيم جين سو.

وتعاقد النادي مع الثلاثي راميرو فونيس موري وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وأعاد جلال الدين ماشاريبوف من الإعارة.

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