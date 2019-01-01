النصر يحتفظ بنسخة الدوري السعودي وتصميم درع جديد

العديد من التقارير قد أشارت إلى نادي النصر سيقوم بتسليم الكأس إلى اتحاد الكرة بصفته حاملاً للقب

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر سيحتفظ بنسخة الدوري التي حصل عليها الموسم الماضي 2018\2019، بحسب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن العالمي سيحتفظ بالنسخة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لوجود رغبة في تصميم كأس جديد.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى نادٍ النصر سيقوم بتسليم الكأس إلى اتحاد الكرة بصفته حاملاً للقب، وهو ما تم نفيه.

التقارير أوضحت أن هناك رغبة لدى المسؤولين لتصميم كأس جديد، سواء بالشكل القديم الذي احتفظ به النصر أو تصميم شكل جديد كليًا.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المُقبلة حسم الأمر بشكل نهائي من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم.