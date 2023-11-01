النصر يحبط مخطط الاتحاد والأهلي .. ويتفق مع نجمه على التجديد

مفاجأة سارة من نادي النصر إلى جماهيره

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اتخذ مسؤولو النصر السعودي، خطوة كبرى لـ"منع" انتقال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الأندية المنافسة؛ خاصة الاتحاد والأهلي.

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النصر يقدّم مستويات رائعة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مع تصدر مجموعته الآسيوية، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويوم أمس الثلاثاء.. ضمن العالمي، التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز الصعب على الاتفاق، بهدف وحيد.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي الحربي، توصل الإدارة النصراوية، إلى اتفاق مع عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده.

وكشف الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن العمري البالغ من العمر 26 سنة، سيوقع على عقود جديدة تربطه بنادي النصر، حتى 2028.

وأشار الإعلامي الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن ناديي الاتحاد والأهلي، حاولا التعاقد مع عبد الإله العمري، في صيف العام الحالي؛ كما ترددت أنباء عن تجهيزيهما عروضًا جديدة للاعب، في يناير القادم، وهو الشهر الذي يدخل فيه الفترة الحرة من عقده.

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