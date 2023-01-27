النصر يجدد مفاوضات مودريتش .. وتغير موقف ريال مدريد!

الأمر متوقف فقط على موافقة مودريتش

Shahid

جددت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر عرضها، من أجل ضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان النصر قد قدم عرضًا قيمته 40 مليون يورو إلى مودريتش، من أجل موافقته على الانضمام إلى صفوف العالمي، ولكن اللاعب رفض العرض المقدم له.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نادي النصر رفع عرضه إلى 45 مليون يورو، من أجل محاولة إقناعه بالموافقة على ارتداء القميص الأصفر.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولًا داخل نادي ريال مدريد، منح الضوء الأخضر من أجل شراء نادي النصر للمدة المتبقية في عقد مودريتش، لتسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واجتمع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر، مع مسلي آل معمر والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، من أجل سرعة حسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة، قبل غلق باب الانتقالات.

Shahid