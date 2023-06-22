النصر يتلاعب بحكيم زياش .. "يفكر في الانسحاب من الصفقة رغم موافقة اللاعب النهائية"

أحمد فرهود
Ziyech Al-NassrGettyImage
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النصر قد يتراجع عن صفقة حكيم زياش لهذا السبب المثير!

الجميع ينتظر إعلان نادي النصر، عن صفقة التعاقد مع النجم الدولي المغربي حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، في أي وقت.

زياش البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى تشيلسي في صيف 2020، قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو من عام 2025.

وعلى الرغم من ترقب جماهير النصر، الإعلان عن التعاقد مع النجم المغربي؛ إلا أن الإعلامي الرياضي بتال القوس، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن الصفقة المنتظرة

القوس وعبر برنامجه "في المرمى"، أعلن عن تردد العالمي، في التعاقد مع حكيم زياش؛ حيث هناك تفكير في التراجع عن إتمام الصفقة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن زياش أعطى موافقته النهائية إلى مسؤولي النصر، كما وافق الفريق الإنجليزي، على التخلي عن اللاعب، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف بتال القوس، عن أن تفكير النصر، في التراجع عن صفقة النجم المغربي؛ يعود إلى الرغبة في التعاقد مع لاعب آخر، خلال الصيف الحالي - لم يذكر اسمه -.

جدير بالذكر أن زياش، سجل 14 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 107 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في مختلف المسابقات.

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