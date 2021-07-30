النصر يتقدم بعرض رسمي لضم نجم القادسية

النصر يسعى لخطف نجم القادسية من الأهلي والهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر، تقدم بعرض رسمي إلى نادي القادسية، من أجل التعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يسعى لمواصلة تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من هو اللاعب الذي يريد النصر ضمه من القادسية؟

وكشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استهداف نادي النصر لأحد نجوم نادي القادسية.

وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "تقدم النصر بعرض رسمي لنادي القادسية، لانتقال المدافع خليفة الدوسري الصيف الحالي، الهلال".

وأشار القحطاني في آخر تغريدته، إلى أن نادي الهلال هو الآخر لديه رغبة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هل ينافس الأهلي النصر والهلال على المدافع الواعد؟

وكانت مصادر "جول" قد أكدت من قبل، عن تقدم إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بعرض رسمي لإدارة القادسية، من أجل الحصول على خدمات خليفة الدوسري. "اقرأ التفاصيل".

الأهلي أرسل عرضًا وصل إلى 9 ملايين ريال، بجانب تخليه عن أحد لاعبيه بالإعارة لنادي القادسية الذي سيلعب في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ما هو موقف القادسية من بيع الدوسري؟

خلال تصريحات سابقة، أكد علي بن دعرم، المتحدث الرسمي باسم نادي القادسية، على أن ناديه سيفتح ملف العروض المقدمة للاعبيه، بعد عودة خليفة الدوسري من المشاركة مع المنتخب السعودي بالأولمبياد.

القادسية سيقوم بعرض الملف على اللجنة الفنية وإدارة النادي، من أجل دراسة العروض المقدمة للاعب خليفة الدوسري، وحسم موقفه سواء باستمراره مع الفريق أو قبول العرض الأفضل وبدء التفاوض بشكل رسمي.

ماذا قدم الدوسري مع القادسية في الموسم الأخير من الدوري السعودي؟

لعب خليفة الدوسري مع القادسية 27 مباراة في الموسم الماضي من الدوري السعودي، 22 منهم أساسيًا، وقد سجل خلالهم هدفًا واحدًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

قام صاحب الـ22 عامًا بـ43 تدخل دفاعي بنسبة نجاح وصلت إلى 67%، وقد شتت الكرة 58 مرة وقطع هجمات المنافسين 27 مرة وتصدى للتسديدات قبل أن تصل مرمى فريقه 10 مرات.

اللاعب يُجيد اللعب في قلب الدفاع ويبلغ طوله 1.77 سم.

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