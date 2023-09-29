النصر يتفوق على كبار أوروبا والهلال حاضر .. أكثر أندية اكتسابًا للمتابعين في العالم

تعرف على ترتيب النصر والهلال في قائمة الأكثر حصولًا على متابعين خلال العام الماضي

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لم تلعب الصفقات العالمية التي أبرمتها الأندية السعودية دورًا فنيًا كبيرًا فقط، بل لها دورًا رائعًا في زيادة شعبية تلك الأندية عالميًا، خاصة ناديي النصر والهلال.

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ونجح النصر والهلال في إبرام التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على رأسها النجم البرازيلي نيمار جونيور، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وغيرهما.

وكشفت شبكة "Football Benchmark" عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أكثر 20 فريقًا حصل على متابعين خلال العام الماضي من 23 سبتمبر 2022 وحتى 23 سبتمبر من العام الجاري.

وجاء في صدارة الترتيب ريال مدريد الإسباني وبعده مانشستر سيتي، ثم برشلونة ويأتي النصر في المركز الرابع بـ24.3 مليون متابع جديد، ليتفوق على عدد من كبار أوروبا، أبرزهم باريس سان جيرمان وآرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول وغيرهم.

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كما يتواجد نادي الهلال في القائمة، حيث يحتل المركز الـ19 بواقع 8.2 مليون متابع، وبعده إشبيلية في المركز الـ20 الأخير.

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