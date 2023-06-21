النصر يتفق مع كارفاليو .. و"لكن إلغاء الصفقة ممكن لهذا السبب!"

صفقة انتقال ويليام كارفاليو إلى نادي النصر متوقفة حاليًا لهذا السبب!

توصل نادي النصر، إلى اتفاق مع متوسط الميدان البرتغالي ويليام كارفاليو، نجم ريال بتيس الإسباني؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر وعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بصفقات عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لمساعدته على العودة إلى منصات التتويج، بعد موسم صفري في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، اتفاق النصر على كافة التفاصيل مع كارفاليو، الذي أصبح في وضع الاستعداد؛ للانضمام إلى الفريق.

وكشف أونا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن إتمام صفقة النجم البرتغالي بشكل رسمي، متوقف على النجاح في التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من عدمه.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن العالمي، يعطي الأولوية الآن للتعاقد مع بروزوفيتش، من إنتر الإيطالي، بالإضافة إلى محاولات للتوقيع مع اسم كبير آخر، في خط الوسط، خلال هذا الأسبوع.

أي أنه في حال نجاح النصر، في حسم صفقة بروزوفيتش؛ سيلغي اتفاقه مع ويليام كارفاليو، الذي قيل إن التفاوض معه؛ جاء بطلب من رونالدو.