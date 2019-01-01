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النصر يتخلى عن الثلاثي الأجنبي بالفريق

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إدارة العميد أعلنت عن التعاقد مع لاعبين ليعوضا الراحلين ومن المنتظر إعلان التعاقد مع لاعب ثالث قريباً

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، الاستغناء عن ثلاثي الفريق الأجنبي، الفرنسي كاباي، والبرازيليين روزا وماركينوس، ووجهت الشكر للاعبين الثلاثة على الفترة الماضية.

وتسعى إدارة العميد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتحسين نتائج الفريق.

واحتفظ النصر بخدمات المهاجم الإسباني، ألفارو نيجريدو، ليصبح هو اللاعب الأجنبي الوحيدة في صفوف العميد، قبل أن يتم الفريق التعاقد مع صفقتين صباح اليوم.

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وتعاقد النصر في الساعات القليلة الماضية، مع كلاً من التشيلي روني فرنانديز، والبرازيلي جونيور دوترا.

ومن المنتظر أن تتم إدارة الفريق، التعاقد مع أجنبي ثالث خلال الساعات القليلة الماضية، لتكتمل كتيبة العميد قبل استئناف بطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة، بعد مرور 13 مباراة.

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