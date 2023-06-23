النصر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن ألفارو جونزاليس ولويز جوستافو

الضباب يُحيط بسوق انتقالات النصر

يُحيط الضباب بسوق انتقالات النصر استعدادًا للموسم الجديد، سواء على صعيد اللاعبين القادمين أو الراحلين، حيث يرتبط النادي بمفاوضات مع عديد الأسماء الناشطة في الدوريات الأوروبية وكذلك تحوم الإشاعات حول نجومه الأجانب.

التقارير المتابعة تؤكد رحيل الثنائي جلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز خلال الصيف الجاري، فيما تُحيط الشكوك بمستقبل بقية الأجانب باستثناء كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

موقع سبورت 24 أفاد نقلًا عن مصادره الخاصة أن الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر حسمت بالفعل مستقبل ألفارو جونزاليس ولويز جوستافو بعدم تفعيل بند تمديد عقديهما والذي تنتهي مدة صلاحيته بنهاية يونيو الجاري، وذلك بناءً على توصية من الكرواتي جوران فوتشيفيتش رئيس الكشافين والمنسق الفني لكرة القدم بالنادي، فيما سيُترك قرار حسم مستقبل الظهير الأيسر جيسلان كونان للمدرب الجديد الذي من المنتظر التعاقد معه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت أن النصر سيعمل خلال الفترة القادمة على التعاقد مع لاعبين أفضل من مارتينيز وجوستافو وكذلك حسم بقية الملفات المعلقة.

كانت صحيفة الرياضية السعودية قد أشارت في مايو الماضي إلى أن النصر يُفكر جديًا بالتخلي عن المدافع الإسباني خشية من تكرار إصابته في أربطة ووتر الركبة، والتي تكررت عدة مرات خلال الفترة الماضية، وكذلك عن لاعب الوسط البرازيلي نظرًا لتذبذب مستواه خلال الموسم الجاري.