النصر يتخذ خطوة حاسمة في مستقبل عبد المجيد الصليهم

عقد لاعب وسط النصر في طريقه للانتهاء

اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خطوة حاسمة، في مستقبل عبد المجيد الصليهم لاعب وسط الفريق الأصفر، وذلك بعد اقتراب نهاية عقده.

عقد الصليهم ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث اقتراب جدًا من الدخول في الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع مع فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر قامت بفتح ملف تجديد عقد الصليهم لاعب وسط الفريق، الذي سيدخل الفترة الحرة في يناير القادم.

واجتمع بالفعل النصر مع اللاعب منذ أقل من شهر، حيث أبدى الصليهم رغبته في الاستمرار مع النصر بعقد جديد مدته 3 سنوات، بعد أن تم الاتفاق بشكل مبدئي عليه.ومن جانبه،

أكد الفرنسي رودي جارسيا لإدارة النصر، أنه بحاجة لاستمرار عبد المجيد الصليهم مع الفريق، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية.

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