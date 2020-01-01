النصر يتخذ خطوة احترازية للوقاية من فيروس كورونا

النصر يسعى للوقاية من فيروس كورونا.

اتخذت إدارة نادي النصر، خطوة احترازية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خوفًا من إصابة لاعبيه به خلال الفترة المقبلة، بعد عودتهم إلى تدريباتهم.

وكانت إدارة النصر قد اتخذت قرارًا بمنح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، في ظل قرار وزارة الرياضة بتجميد النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، لمدة أسبوعين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة في التعقيم، من أجل تعقيم غرف اللاعبين والنادي الصحي ثلاث مرات يوميًا.

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وأبلغت إدارة نادي النصر لاعبي الفريق، بأنها سترسل لهم البرنامج الخاص بهم، وآخر المستجدات بشأن العودة إلى التدريبات الجماعية ظهر اليوم الأربعاء.

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يأتي ذلك بعد قيام إدارة النصر بإشعارهم بحرية إجراء التدريبات في مقر النادي أثناء فترة التوقف الحالية، ولكنها تراجعت بعد قرار وزارة الرياضة بتعليق التدريبات مؤخرًا.

ويشهد النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية توقفًا خلال الوقت الحالي، بعد قرار وزارة الرياضة.