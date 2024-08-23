النصر يتفق مع صفقته الثالثة .. واجتماع بين كريستيانو رونالدو وجويدو فينجا قبل الحدث التاريخي!

تطورات مهمة من داخل البيت النصراوي..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة داخل نادي النصر السعودي؛ في ظل الأزمات العديدة التي يُعاني منها هذا الكيان الرياضي الكبير.

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النصر خسر لقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، قبل السقوط في فخ التعادل (1-1) مع الرائد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وما بين مباراتي الهلال والرائد.. قدّم إبراهيم المهيدب، "استقالته" من رئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"؛ مع تلميحات بسيطرة الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، على كافة الصلاحيات والقرارات.

وفي ظل كل هذه الأزمات.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، توصل نادي النصر إلى اتفاق مع النجم البرزيلي الصغير ويسلي، جناح الفريق المحلي كورينثيانز؛ لضمه إلى صفوفه بشكل رسمي.

Shahid

رومانو أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الإدارة النصراوية تضع مع نظيرتها في كورينثيانز، "الرتوش الأخيرة" على الصفقة، التي تقدر قيمتها بـ20 مليون دولار تقريبًا.

صفقة ويسلي ستكون الثالثة لنادي النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد الحارس البرازيلي بينتو، والظهير الأيسر السعودي الشاب سالم النجدي.

اجتماعات مصيرية داخل نادي النصر

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن اجتماع بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، والرئيس التنفيذي للنادي جويدو فينجا.

العنزي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تم عقد اجتماع بين فينجا والأسطورة رونالدو، مساء يوم الجمعة"؛ دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.

لكن.. هذا الاجتماع يسبق الحدث التاريخي المرتقب داخل نادي النصر، والذي تحدث عنه العنزي، في تغريدة أخرى عبر حسابه بمنصة "إكس".



وأشار الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، إلى ما اسماه بـ"

اجتماع حاسم في مستقبل وتاريخ النادي" بين أعضاء مجلس الإدارة، يوم السبت.

ولم يذكر علي العنزي أيضًا، أي تفاصيل عن اجتماع يوم السبت؛ ولكنه قد يكون متعلق بمصير فينجا والرئيس الجديد للنادي، بالإضافة إلى إمكانية عودة بعض أعضاء الشرف المؤثرين، مثلما ذكر نفس الإعلامي، في وقتٍ سابق.