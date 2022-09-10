النصر وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة النصر وضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في استاد مرسول بارك

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ضمك 1X0 النصر

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - ضمك السبت 10 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP مرسول بارك

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Shahid

59' جووووووووووووووووووووووووووول تاليسكا يضيف الهدف الثاني للنصر، عرضية متقنة من الجانب الأيسر لعبها كونان، ارتقى لها اللاعب البرازيلي برأسية قوية في الشباك.

55' أوووووووه أوسبينا يتألق ويتصدى لأخطر فرص ضمك، عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى فاروق شافعي الذي لعب الكرة برأسية قوية ولكن الكولومبي تصدى لها ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

46' والآن مع صافرة البداية وانطلاق الشوط الثاني.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

38' جوووووووووووووووووووووووووول أكثر من رائع للنصر، سامي النجعي يستلم الكرة على الجانب الأيسر ويتوغل ويراوغ دفاع ضمك وبمجهود فردي يسجل الكرة في الشباك من الزاوية الضيقة.

36' ضغط قوي من النصر، واعتماد لاعبي ضمك على الهجمات المرتدة.

30' نصف ساعة من الشوط الأول.

25' أووووه فرصة خطيرة لضمك، تمريرة بينية وصلت إلى منصور حمزي الذي انفرد بمرمى النصر، ولكن أوسبينا يتدخل في الوقت المناسب ويحافظ على نظافة شباكه.

19' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الفريقين.

15' ربع ساعة من الشوط الأول والنتيجة تعادل الفريقين سلبيًا.

11' سيطرة من النصر بحثًا عن الهدف الأول.

6' مرور أكثر من خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد أوسبينا.

جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

لويس جوستافو، علي الحسن

سامي النجعي،أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب

فينسنت أبو بكر.

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-1-4-1

مصطفى زغبة

إبراهيم النخلي - عبد القادر بدران - فاروق شافعي - عبد الله هوساوي

آدم ماهر

عبد الله العمار - منصور حمزي - انتوليتش - هلال سوداني

برونو دا سيلفا

نجح النصر في الفوز بمباراته الأولى في الدوري أمام الوحدة، ثم سقط في فخ الهزيمة أمام التعاون، ولم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، ويأمل في مصالحة جماهيره أمام ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة لإثبات أنه قادر على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

أما ضمك هذا الموسم نجح في الحصول على العلامة الكاملة في المباراتين الماضيتين بالفوز على الفيحاء ثم الخليج، ويريد مواصلة نجاحاته ويهدف للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب العالمي.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر وضمك، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.