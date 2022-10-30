"النصر ورط نفسه في كارثة مع جوليانو"

اللاعب البرازيلي يتسبب في كارثة للنصر

كشف الإعلامي الرياضي فهد الروقي، عن أن نادي النصر كان من الممكن أن لا يدخل في أزمة مع البرازيلي جوليانو دي باولا، ولكن تصرفات مسؤوليه جعلوا النادي يتورط معه.

وأعلن القانوني أحمد الشيخي الأربعاء الماضي، عن اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بمنع نادي النصر من تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب عدم تسديد مستحقات جوليانو حتى الآن. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز

الروقي أكد خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، على أن جوليانو كان قد طلب فسخ عقده مع النصر بالتراضي ولكن مسؤولي النادي وقتها رفضوا، لتحدث الكارثة.

وأضاف: "بعد أن رفض النصر فسخ العقد بالتراضي، قام جوليانو باستغلال عدم حصوله على رواتبه مع العالمي، وقام بفسخ عقده وحصل على قرار من فيفا بالحصول على مبلغ 20 أو 22 مليون ريال".

واختتم الروقي تصريحاته مشددًا على أن النصر كان من الممكن أن يحل المشكلة منذ البداية، دون الدخول في أزمة تُكلفه الملايين.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز