العالمي في ورطة .. لويس كاسترو يجر النصر لرقم سلبي جديد على تاريخه

رقم سلبي للنصر في تاريخ دوري روشن...

فشل النصر في تحقيق الفوز على الرائد، في افتتاح دوري روشن السعودي 2024-2025، وتعادل مع ضيفه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك.

وافتتح كريستيانو رونالدو، أهداف النصر في الدقيقة 34 برأسية مميزة من صاروخ ماديرا، ولكن فرحة العالمي لم تكتمل إذ تعادل مع فوزير للرائد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

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وبعد تعادل اليوم، يفشل النصر للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، في تحقيق الفوز بأول مباراة له في الدوري، لموسمين على التوالي.

وكان النصر قد سقط في فخ الخسارة من الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الأولى بالموسم الماضي، الذي أنهى الدوري فيه بالمركز الثاني خلف الهلال.

Shahid

وفي سياق متصل أصبح كريستيانو رونالدو، بعد هدفه في شباك الرائد، ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا، في دوري روشن بعد عبد الرزاق حمد الله، وعمر السومة.

الجدير بالذكر أن النصر يستعد لمواجهة الفيحاء، مساء الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من دوري روشن، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.