النصر ورحلة البحث عن جمع تاجي المملكة

رجال النصر أمام فرصة للحاق بالنساء

تفوق جديد أثبتت خلاله سيدات النصر أن الكرة النسائية السعودية على مدار هذا العام أصبح لديها زعيمًا واحدًا على الأقل في الوقت الراهن.

وتواجهت سيدات النصر مع الاتحاد في مباراة ودية بهدف الترويج لملف استضافة السعودية لكأس آسيا للسيدات 2026.

المباراة التي احتضنها ملعب الأول بارك كأول ظهور له مع الكرة النسائية انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ليستكمل العالمي المسيرة الناجحة التي بدأت بالتتويج بلقب النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

سيناريو تتويج النصر بالدوري كان جنونيًا حيث أمضى أخر 90 دقيقة في عمر البطولة في تنافس مباشر مع الغريم الهلال حتى اللحظة الأخيرة.

النصر كان يكفيه الفوز على اليمامة دون النظر إلى نتيجة مباراة الهلال ضد الاتحاد لكن سقوط العالمي في الشوط الأول بنتيجة 2-1 مع تعادل غريمه بنتيجة 2-2 عقّد الحسابات.

ليحتاج النصر إلى انتفاضة في الشوط الثاني، وقد كان.

حولّ العالمي تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية ليحسم بنهاية درامية قبل دقائق من صافرة النهاية اللقب الغالي.

على الجانب الآخر، سقط الهلال في فخ التعادل بنتيجة 4-4 مع الاتحاد.

5 جولات تفصل فريق النصر للرجال عن نهاية الدوري، بعد فوزه على الرائد (2-0) -على الملعب ذاته الذي فازت عليه السيدات منذ يومين- ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، وبدوره يحتاج لسيناريو قد لا يقل إثارة عن نظيره لدى السيدات من أجل التتويج.

العالمي خسر نصف نهائي كأس السوبر أمام الاتحاد، وغادر كأس خادم الحرمين من نصف النهائي أيضا على الوحدة.

بالتالي لم يبقَ له أمل في الموسم سوى لقب الدوري، الذي كان يتصدره في الشتاء، قبل التعاقد الخرافي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ورغم أن صاروخ ماديرا سجل 12 هدفا حتى الآن، إلا أن عدة تعثرات قادت لتراجع النصر عن الصدارة وإقالة المدرب رودي جارسيا.

الخصم الذي هزمه فريق النصر للسيدات هو نفسه من يتصدر دوري الرجال ويطارده العالمي: اتحاد جدة.

وبينما فاز فريق السيدات بالمباراة الودية، يحتاج نظيره الرجالي لأكثر من ذلك، حيث يبعد عنه الاتحاد في الصدارة بفارق 3 نقاط ولعب مباراة أقل.

الخليج والطائي والشباب والاتفاق والفتح.. 5 مباريات لا بديل فيهم عن الفوز بالنسبة لرفاق رونالدو، قبل أن يعولوا على الهدايا الخارجية.

71 نقطة.. أكبر رقم يمكن للنصر الوصول إليه، وهو الرقم الذي لا يجب أن يصل له الاتحاد، الذي يملك أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي، وبالتالي يحتاج النصر إلى أن يفقد الاتحاد 7 نقاط في المباريات الـ 6 التالية: التعاون وأبها والهلال والباطن والفيحاء والطائي.

المنافسة مستمرة حتى إشعار آخر، فهل يكتمل السيناريو الأصعب ويجمع النصر بين لقبي الدوري للنساء والرجال؟ أم يتقاسم النصر والاتحاد تاجي كرة القدم في المملكة؟