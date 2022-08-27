النصر والوحدة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب مرسول بارك....

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

النصر 0X 1 الوحدة

مباشر لحظة بلحظة

Goal Ar

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الوحدة السبت 27 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP مرسول بارك

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

Shahid

90+2' نهاية المباراة بفوز النصر بهدف دون رد.

89' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

81' محاولات من لاعبي الوحدة لتسجيل هدف التعادل ولكن دون خطورة.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة.

62' أووووووووه فرصة خطيرة للنصر، مجهود فردي من كونان ومراوغة من الجانب الأيسر، الذي أرسل عرضية متقنة قابلها المهاجم بتسديدة قوية ولكن عبد الإله بخاري يتدخل في الوقت المناسب ويتصدى للكرة.

57' النصر يسيطر في الدقائق الأخيرة على مجريات اللعب، ومحاولات لتسجيل الهدف الثاني.

52' تبادل التمريرات بين لاعبي الفريقين.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

43' الفرصة الخطيرة الأولى للوحدة، عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى رودريجيز الذي سددها بقوة ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب.

37' لا جديد في المباراة، هدوء من الجانبين دون خطورة.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

21' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول، والنصر متقدم بهدف دون رد.

9' سيطرة للنصر، وسط تراجع من لاعبي الوحدة.

3' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة للنصر، عرضية من الجانب الأيسر ارتقى لها أبو بكر ووضعها في الشباك برأسية قوية.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

جيسلان كونان - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - علي لاجامي

علي الحسن - لويس جوستافو

خالد الغنام - سامي النجعي - أيمن يحيى

فينسنت أبو بكر

تشكيل الوحدة:

التشكيل| 4-4-2

منير محمدي

حمد الجيزاني - ألبرتو بوتيا - أوسكار دوراتي - عبد الإله بخاري

علاء حجي - فيصل فجر - أنسيلمو - جيلسون رودريجيز

يحيى النجعي - جون دافيد بوجيل

النصر يدخل المباراة وهدفه تحقيق بداية قوية للموسم، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، بعد أن غاب "العالمي" عن الألقاب خلال الفترة الماضية.

أما نادي الوحدة، فيأمل أن يتمكن من إحراج النصر على ملعبه، وتقديم أداء قوي يساعده على حصد نقاط المباراة الثلاث.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والوحدة، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.