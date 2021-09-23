النصر والباطن: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والباطن في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في ملعب جامعة الملك سعود

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النصر 1 × 0 الباطن

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الباطن الخميس 23 سبتمبر2021،

18 صفر 1443،

18:25 السعودية، 17:25 مصر شاهد VIP مرسول بارك

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91' أوووووووووه ماشاريبوف يهدي حمدلله فرصة أخرى للتهديف! المهاجم المغربي يحاول مراوغة حارس الباطن ولكن كامبانيا يُخرج الكرة لضربة ركنية

90' بطاقة صفراء للاعب أبرو مهاجم الباطن بعد تدخل بالكوع على لاعب النصر

83' أوووووووه فرصة خطيرة للباطن، عررررضية تصل إلى ريناتو الذي يلعب الكرة برأسه ولكنها تعلو العارضة

77' أووووووووووه ماشاريبوف يمرر الكرة إلى حمدلله الذي يسدد كرة قووية ولكن حارس الباطن يتألق ويتصدى لها

68' دخول حمدلله وأيمن يحيى في أولى تبديلات النصر

60' ضربة حرة غير مباشرة للنصر من مكان أفضل من الضربة الركنية، الغنامي يلعب الكرة وتصل إلى لاجامي الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى الباطن

54' عرررضية من الجهة اليسرى للنصر ولكن دفاع الباطن يشتت الكرة

حكم المباراة قرر احتساب ركلة ركنية بدلًا من ركلة جزاء

46' حكم المباراة يراجع لقطة تشتيت مدافع النصر للكرة، تحسبًا لاحتمالية وجود ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على الباطن بهدف نظيف سجله تاليسكا

48' أوووووووووه ماشاريبوف يسدد الركلة الحرة المباشرة بشكل رائع وتصطدم بالعارضة

47' خطأ للبرازيلي تاليسكا بعد أن قام أكوا بعرقلته على حدود منطقة الجزاء

45' سقوط تاليسكا على أرض الملعب بعد التحام له مع كامبانيا

44' عررررضية من تاليسكا ولكن دفاع الباطن بقيادة البرتغالي أنطونيو يشتت الكرة

35' فرصة خطيررررررررة للنصر عن طريق أبو بكر ولكن تشافيز ينقذ الموقف

33' جووووووووووووووووووووووووووووووووول النصر يحرز الهدف الأول له من أول تسديدة على المرمى، تاليسكا يتابع تسديدة أبو بكر الذي اصطدمت بالدفاع وعادت له ليضعها في المرمى بسهولة

استراحة هي الأولى في المباراة

27' عرررضية من رايحي، مادو يشتت الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى رايحي مرة آخرى ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالشباك الخارجية

25' انطلاقة من ماشاريبوف وتمريرة إلى أبو بكر الذي يسدد! ولكن الكرة تصطدم بدفاع الباطن

19' تسديدة من حسين العيسى ولكن الكرة تصل سهلة ليد وليد عبدالله

18' أوووووووه خطيرة للباطن، ضربة حرة غير مباشرة ورأسية! ولكن الكرة تصل ليد وليد عبدالله

16' تبديل اضطراري للباطن بخروج عبد العزيز دمدم ودخول حسين العيسى

15' خطأ على وليد عبدالله بعد أن خرج من مرماه لتشتيت كرة طولية لمهاجم الباطن أبرو ولكنه قام بعرقلة اللاعب، بطاقة صفراء لحارس النصر

13' تعطل اللعب لإصابة عبد العزيز دمدم

انطلاق المباراة

تشكيل الباطن:

التشكيل| 4-3-3

كمبانيا

ممدوح - تشافيز - أنطونيو - الربيعي

دمدم - أكوا - سامي

المزيريب - أبرو - رايحي

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الله مادو - محمد قاسم

على الحسن - عبد الله الخيبري

ماشاريبوف - تاليسكا - عسيري

فينسنت أبو بكر

يسعى النصر لمصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة السابقة على ملعبه أمام الاتحاد، في حين أن الباطن يرغب بتحسين موقفه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر والباطن ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملعب سعود.