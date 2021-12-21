النصر والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

النصر 0 × 0 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' حكم المباراة يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في مواجهة النصر والاتفاق بدور الستة عشر من كأس خادم الحرمين بالتعادل السلبي.

45+2' عبد الفتاح آدم يطلق تسديدة مذهلة من حدود منطقة الجزاء، تصدى لها مبولحي ببراعة.

45' الحكم يحتسب دقيقتين كوقت بدل من ضائع في شوط المباراة الأول.

40' النصر زاد من سرعة اللعب في الدقائق الماضية، وتاليسكا سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن افتقرت إلى الدقة، وخرجت إلى ركلة مرمى.

35' الاتفاق يبدو متماسكًا رغم النقص العددي، والنصر لم يتمكن من تهديد مرمى مبولحي مرة أخرى في الدقائق الماضية.

29' النصر يبدأ الضغط سريعًا بعد الطرد، خالد الغنام يسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، أبعدها مبولحي ببراعة إلى ركنية لم تسفر عن خطورة.

27' لمحة الإثارة الأولى في المباراة، الحكم يقرر طرد سعيد الربيعي مدافع الاتفاق، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، إثر خطأ على أندرسون تاليسكا.

25' لا جديد على مستوى النتيجة، والتي تشير إلى التعادل السلبي، وأداء يغلب عليه الحذر حتى الآن من الفريقين.

20' النصر يزيد من نسقه في الدقائق الماضية بحثًا عن محاولة لاختراق دفاع الاتفاق الذي يتكتل بشكل مثالي ويمنع أي خطورة على مرمى رايس مبولحي.

15' حتى الآن، لا يوجد أي تهديد حقيقي من الفريقين، واللعب يميل أكثر إلى الصراع في وسط الملعب، وتبادل السيطرة على الكرة بين الناديين.

10' الحذر يسيطر على الفريقين في الدقائق الأولى، ولا يوجد أي نوع من الخطورة على المرميين حتى الآن، والفريقان يتبادلان السيطرة في وسط الملعب.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، وبداية هادئة للمباراة بين النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، وإن كان النصر هو الأكثر سيطرة على الكرة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - فونيس موري - عبد الإله العمري - منصور الشمري

عبد الله الخيبري - علي الحسن

أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - خالد الغنام

عبد الفتاح آدم

تشكيل الاتفاق:

التشكيل| 4-2-3-1

رايس مبولحي

سعيد المولد - سعيد الربيعي - عبد الله الخطيب - سنوسي الهوساوي

حامد الغامدي - إليريك دي سوزا

هزاع الهزاع - علي هزازي - روبن كايسون

وليد أزارو

ويعد الاتفاق من بين الأندية التي نالت شرف الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث رفع البطولة مرتين، آخرها في عام 1985، فيما لعب آخر نهائي له في عام 1988.

أما الاتفاق، فيدخل اللقاء وهدفه تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على النصر، من أجل الوصول إلى دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يحقق النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين منذ عام 1990، حين حقق لقبه السادس في البطولة، رغم أنه لعب النهائي أربع مرات منذ ذلك الوقت آخرها في عام 2020.

النصر يدخل المباراة منتشيًا بعد فوزه على الهلال في الجولة الماضية من الدوري السعودي، وباحثًا عن التقدم في البطولة أكثر على أمل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والاتفاق، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22.