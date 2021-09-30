النصر وأبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر وأبها في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز

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النصر 0 × 0 أبها

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1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

النصر نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته أمام الباطن بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة التاسعة، وسيحاول مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر، يمر أبها بموسم غير جيد حتى الآن، فبعد لعب ست مباريات لم يحصل إلا على أربع نقاط، يحتل بهم المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في تحسين وضعه الحالي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر وأبها ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.