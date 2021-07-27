خاص | هورفات: لا سلبيات لي مع النصر والعالمي بطل الدوري والكأس

"أهداف حمد الله تتحدث عنه"

بنهاية ديسمبر الماضي، قررت إدارة نادي النصر تعيين الكرواتي ألين هورفات مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، لكن بعدها بأربعة أشهر فقط، إدارة فارس نجد تقرر رحيل المدرب الكرواتي بعد الخسارة على يد ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فترة قصيرة قاد فيها هورفات العالمي، نجح خلالها في التتويج بلقب كأس السوبر على يد غريمه التقليدي "الهلال"، وبعد بداية مميزة، تراجعت نتائج الفريق ورحل المدرب الكرواتي.

"جول GOAL" تواصل مع هورفات، للحديث عن سلبيات فترته وتوقعاته للموسم الجديد للعالمي وغيرها من الأمور..

بدايةً سألناه عن السلبيات التي حدثت خلال أشهر قيادته للفارس نجد، فعلق: "أستطيع أن أقول بصدق أنه خلال فترة ولايتي لم يكن هناك أي سلبيات، كان لدي أنا والفريق تعاون كبير وأعطينا الكثير من الطاقة الإيجابية، قمنا ببذل الكثير من الجهد، وفي النهاية يمكنك أن ترى ذلك من خلال نتائجنا التي كانت مثالية".

وأضاف: "أقول بكل فخر أنه تم إنجاز عمل ضخم مع العالمي، رغم أن الفريق كان يمر بموقف صعب قبل التعاقد معي".

وبشأن توقعاته للموسم المقبل للنصر تحت قيادة البرازيلي مانو مينيزيس، قال المدرب الكرواتي: "النصر دائمًا مرشح للقب، المدرب لديه الوقت الكافي لتجهيز الفريق، وأخيرًا بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار بسبب جائحة كورونا، يمكنه الدخول في المنافسة بجاهزية تامة".

العالمي حتى الآن تعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل هما البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، ليدعم خطوطه الأمامية بصورة مميزة، لذلك هورفات متأكد من أن النصر سيكون بطل الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم المقبل: "حتى هذه اللحظة قام النصر بشراء أفضل اللاعبين، في رأيي هم المرشح الأول للفوز بالدوري والكأس، أنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك".

بسؤاله عن رأيه في المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي، والذي تعرض لكثير من الانتقادات على مدار الموسم الماضي، ولا يزال يطالب البعض برحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري، أوضح: "حمد الله ممتاز أمام مرمى المنافس، وحقيقةً أننا احتفلنا معًا بعديد الأهداف في النصر، هذه الأهداف يمكنها أن تحدثكم عن كل شيء عن حمد الله".

وعن أفضل لاعبي النصر: "بالنسبة لي سيكون العمل الجماعي هو الأفضل دائمًا، كرة القدم لعبة جماعية، ويجب على جميع اللاعبين أن يكونوا بروح لاعب واحد داخل الملعب وخارجه".

واختتم هورفات حديثه معنا بتوضيح خطواته المقبلة وما إذا كان قد تلقى عروضًا من الدوري السعودي أم لا؟: "هذه فترة يأتي إليّ فيها بعض الفرص الجديدة، لقد أظهرت أكثر من مرة أنه يمكنني إدارة نادٍ كبير وقد تم الاعتراف بذلك في العالم العربي وفي عدة أماكن، أما عن العروض السعودية فهي قادمة، كما قلت عملي معترف به وسترون قريبًا جدًا".

جدير بالذكر أن هورفات قاد العالمي في 16 مباراة، حقق الفوز في عشر منها، وتعادل في أربعة لقاءات، وخسر مباراتين.