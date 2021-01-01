"هورفات يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى"

العالمي اهتزت نتائجه بعد انطلاقة هورفات الجيدة

علق عبد الله بن زنان؛ المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، بطريقة ساخرة على تعادل الفريق أمام أبها، مستهزأً بالكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق.

العالمي تعادل أول أمس الأحد، أمام أبها بثنائية لكل منهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ثنائية أصحاب الأرض سجلها سامي النجعي بصعوبة في الدقيقتين 61 و90، فيما أحرز كارلوس ستراندبيرج هدفي الضيوف في الدقيقتين 11 و75 من عمر اللقاء.

وكتب بن زنان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدرب النصر على قول المثل : "يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى"، هاردلك جمهور النصر".

مدرب النصر على قول المثل :

"يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى"

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هاردلك جمهور النصر — عبدالله بن زنان (@bnznan) February 28, 2021

هورفات كان قد تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للمقال البرتغالي روي فيتوريا، وبدأ مسيرته بصورة طيبة، إذ حقق الفوز في أول 4 مباريات له، لكن اهتزت نتائج العالمي بعد ذلك.

بشكل عام مع هورفات، خاض العالمي 11 مباراة، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراتين.

ويحتل النصر حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب، برصيد 29 نقطة، ويبتعد عن المربع الذهبي بست نقاط.