"لن يكون الوحيد!" .. النصر يوافق على الاستغناء عن أحد نجومه الدوليين

اسم جديد يستعد للرحيل عن نادي النصر..

وافق مسؤولو نادي النصر، على "الاستغناء" عن أحد النجوم الدوليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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النصر يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع احتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى دور الـ16 من مسابقة النخبة الآسيوية.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، وافق النصر على "إعارة" النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى الفتح.

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الصحيفة كشفت عن أن العقيدي سيوقع خلال الساعات القليلة القادمة، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح؛ لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، أن إعارة حارس النصر الشاب إلى الفتح؛ لن تكون الصفقة الأخيرة للنجوم السعوديين "الدوليين".

الرشيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن توجه لإعارة عدد من نجوم السعودية "الدوليين"، من أنديتهم الحالية إلى فرق أخرى تضمن مشاركتهم بشكل أساسي في المباريات؛ بما يخدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، وسلفه روبرتو مانشيني، اشتكيا كثيرًا من ضعف اللياقة البدنية لنجوم الأخضر؛ بسبب قلة مشاركتهم مع أنديتهم، خاصة الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي".