بعد قنبلة سعود الصرامي .. ملابس العقيدي تثير الدهشة أمام ألميريا و"النصر يدفع الثمن!"

النصر يريد نسيان خيبات الموسم الماضي..

في الساعات الماضية.. أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، دهشة الجماهير بـ"معلومة صادمة"؛ وهي قيام نادي النصر السعودي، بشراء ملابسه للموسم الرياضي الجديد، من المحلات التجارية، وليس من خلال الشركة الراعية.

وحسب حديث الصرامي "الصادم"؛ يقوم أحد العاملين في النصر ويدعى "إدريس"، بطباعة شعار النادي، على هذه الملابس التي تم شراؤها من المحلات التجارية.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على تصريحات الصرامي؛ حتى أثار حارس النصر نواف العقيدي، الجدل بـ"ملابسه" أثناء عمليات الإحماء، التي سبقت مباراة فريقه "الودية" ضد ألميريا الإسباني.

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العقيدي نزل إلى أرضية الملعب، بقميص ليس عليه شعار نادي النصر، عكس زملائه في حراسة مرمى الفريق الأول؛ ما فتح باب من السخرية على قلعة العالمي.

وعلق حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال السعودي، على هذه الصورة؛ قائلًا: "إدريس لم يطبع الشعار على قميص ولد الناس"؛ في تأكيد ساخر على تصريحات سعود الصرامي.

ومع انطلاق المباراة الودية أمام ألميريا؛ ظهر نواف العقيدي بملابس مختلفة "بيضاء"؛ كان يتواجد عليها شعار نادي النصر بشكل طبيعي للغاية.

جدير بالذكر أن مباراة ألميريا؛ هي "الودية" الأخيرة لنادي النصر، في معسكر إسبانيا الإعدادي، قبل العودة إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة التعاون، في الرابع عشر من أغسطس 2024، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي.