النصر: نطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ التي نتحملها

عبرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن غضبها الشديد من عدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر تعرض للخسارة أمام الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، والمؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، حيث جاء كالآتي:

"تبدي إدارة نادي النصر أسفها الشديد، لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابقة، والتي كان آخرها مباراة الأمس أمام الطائي، حيث تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا، مع احتساب هدف غير صحيح للمنافس في الوقت بدل الضائع".

"وتؤكد إدارة النادي أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية، فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق".

"ولو كنا في نادي النصر نعلم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجلب حكامًا أقل مستوى من الحكم السعودي لوفرنا التكاليف وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين، خصوصًا أن حكم غرفة الـVAR في مباراة الأمس قليلة الخبرة بالتقنية".

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"إضافة إلى ذلك، نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مقيم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادي النصر".

📄 | إدارة نادي #النصر تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي. pic.twitter.com/PS7gzXuHHs — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 11, 2021

"وفي الختام، تشدد إدارة نادي النصر على مطالبها، بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، ويقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم، وذلك حفاظًا على حقوق النادي وعدالة المنافسة".