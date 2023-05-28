"النصر نسخ لصق .. يخسر النقاط في الملاعب ثم يبحث عنها في المكاتب"

النصر خرج بموسم صفري جديد

وصف الناقد الرياضي عايض الرشيدي موسم النصر الحالي بأنه نسخ لصق عن الموسم الماضي الذي خرج منه كذلك صفر الألقاب.

الفريق الأصفر فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم رغم تعاقده مع المدرب رودي جارسيا وعدد من اللاعبين المميزين على رأسهم كريستيانو رونالدو، وقد أعاد الرشيدي هذا الفشل لتركيز النادي خارج الملعب أكثر من داخله.

حيث قال خلال ظهوره في قناة 24 الرياضية السعودية "الموسم الماضي للنصر يتكرر نسخ لصق، يفقد نقاطًا مع الفرق الصغيرة ثم يبحث عنها في المكاتب".

فسر قائلًا "الموسم الماضي وتحت قيادة عدة مدربين خسر النصر نقاطًا بالتعادل والخسارة أمام فرق صغيرة، والأمر ذاته تكرر هذا الموسم. النصر لم يخسر أمام الهلال والاتحاد لكنه أهدر الدوري أمام الخليج والفيحاء وهذا يؤكد أنه لا يتعلم من الماضي".

أتم "النصر لم يلعب أي نهائي منذ موسمين ونصف فيما فرق أصغر مثل الوحدة والفيحاء لعبوا، يتحدثون عن الأخطاء التحكيمية لكن هذا لم يحدث خلال مباريات الصغار التي خسر فيها النقاط".

يُشار إلى أن النصر خرج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد وكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة.