نجاح أمرابط وحمدالله يُشجع النصر لضم مغربي ثالث

الثنائي حقق نجاحًا ملحوظًا

يبدو أن النصر السعودي سيُصبح الفريق المفضل للاعبي المغرب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ أفادت عدة تقارير عن سعي النادي للتعاقد مع لاعب مغربي جديد ليُضاف للثنائي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله.

العالمي تعاقد مع أمرابط وحمدالله في ضيف 2018 وقد تالقا للغاية وقاداه لتحقيق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ومنافسة الهلال على لقب الموسم الجاري، إذ يتخلف عنه بفارق 6 نقاط قبل 8 جولات من النهاية.

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صحيفة "le360" المغربية كشفت النقاب عن رغبة إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت التعاقد مع المغربي يونس بلهندة لاعب جلطة سراي، خاصة مع الانتقادات الجماهيرية الكثيرة الموجهة للاعب والتي قد تجعله يُغادر ناديه.

وأفادت الصحيفة أن النصر أرسل مسؤولًا لجلطة سراي للحديث مع المسؤولين هناك حول المبلغ المطلوب للتخلي عن بلهندة المرتبط مع النادي التركي بعقد يمتد حتى صيف 2021.

وأضافت أن النادي التركي غير مستعد لخسارة الكثير من المال في تلك الصفقة، إذ لن يقل المبلغ المطلوب للتخلي عن صاحب الـ30 عامًا عن التسعة ملايين يورو التي دفعها لضمه من دينامو كييفو الأوكراني قبل 3 سنوات.