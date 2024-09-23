فيديو | تخبط كبير يحدث في النصر فقط! .. مشهد هو الأغرب في مؤتمر ستيفانو بيولي بعد هزيمة الحزم

يبدو أن هناك مشكلة جديدة ستظهر في النصر مع قدوم المدرب الإيطالي، لكنها ليست فنية في المقام الأول..

ربما هي اللقطة الأغرب التي ستشاهدها في الفترة الأخيرة، إذ تكشف عن تخبط كبير لا يزال يدور في نادي النصر السعودي، ويبدو أن رحيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي لن يحل مشكلة الفريق.

العالمي بقيادة بيولي نجح اليوم الإثنين، في خطف الفوز أمام الحزم في الوقت القاتل (2-1)، ومن ثم العبور لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

المشكلة ليست فنية وليست في صعوبة فوز العالمي، الذي جاء بهدف في الدقيقة 2+90 عن طريق الظهير نواف بوشل، إنما هي إدارية في المقام الأول..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحديث هنا عن ظهور بيولي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وبجانبه مترجمَين؛ الأول يترجم أسئلة الصحفيين من اللغة العربية إلى الإنجليزية لزميله المترجم، والثاني يترجم للمدرب من الإنجليزية للإيطالية، في لقطة هي الأغرب في المؤتمرات الصحفية في العالم أجمع وليس في السعودية فقط!

عدم إجادة بيولي للغة الإنجليزية ربما سيمثل عائقًا كبيرًا في إيصال تعليماته للاعبين، ووجود مترجمين من شأنه أن يعطل الكثير من القرارات!

يذكر أن النصر تعاقد مع بيولي قبل أيام قليلة بعد إقالة كاسترو، نظرًا لتراجع النتائج والأداء، لكنها خطوة لم تلق مباركة من الجماهير النصراوية، في ظل تحفظها على المدرب الإيطالي.