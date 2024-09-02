حسمها في الوقت القاتل .. النصر يعلن رسميًا تعاقده مع موهبة جديدة بعد ويسلي

خامس صفقات العالمي الصيفية..

في الوقت القاتل من الميركاتو الصيفي في السعودية، حسم النصر المقعد الثاني للاعب أجنبي من مواليد عام 2003 فيما فوق، بعدما كان قد ضم الجناح الأيسر البرازيلي ويسلي من كورينثيانز.

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الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي أغلق أبوابه بحلول منتصف ليل أمس الإثنين بشكل رسمي.

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أما العالمي فقد خطف الجناح الأيمن البرازيلي أنخليو جابرييل -مواليد عام 2004- من تشيلسي، إذ اشترى المدة المتبقية من عقده الذي كان يمتد لنهاية موسم 2028-2029.

صاحب الـ19 عامًا كان قد انضم للبلوز في صيف 2023، لكنه لم يلعب لهم، إنما تمت إعارته لستراسبورج الفرنسي لموسم وحيد، قبل أن يستغنى النادي الإنجليزي عنه نهائيًا للجانب السعودي.

وشارك اللاعب الشاب الموسم الماضي في 25 مباراة مع الفريق الفرنسي، صنع خلالها أربعة أهداف فقط.

يذكر أن النصر خلال الصيف المنقضي تعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، الجناح البرازيلي ويسلي، والظهير الأيسر المحلي سالم النجدي، بخلاف أنخيلو.