"ملعب النصر دائمًا مكتمل .. عكس جماهير تشجع فريقها بسبب البطولات"

أحمد رفعت
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Al Nassr fansGetty Images
دوري روشن السعوديالهلالالنصرالإتحادالأهلي

هل يقصد جماهير نادي الهلال؟

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يحتل نادي النصر المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية حضورًا جماهيريًا، خلف الاتحاد المتصدر، ولكن يحتل الهلال المركز السادس، في القائمة المُعلنة من جانب رابطة دوري روشن.

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وقال الإعلامي الرياضي مبارك الشهري خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "النصر دائمًا ملعبه مكتمل، وحضرت مباراة للنصر أمام الفيصلي في عام 2014، وأذكر أن الحضور كان 46 ألف مشجع، كأكبر عدد حضور في مباراة غير تنافسية بتاريخ الدوري".

وأضاف: "الاتحاد الآن مستمر في الدعم، نفس الصورة التي يرسمها جمهور الأهلي الآن في دوري يلو وجمهور الفريقين لديه وعي لدعم الفريق، وليس حضور لأن فريقي حقق بطولة".

واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "هناك جماهير أخرى لا تدعم فريقها إلا عندما يحقق البطولة فقط، ولكن هناك جماهير أخرى تشجع النادي بغض النظر عن البطولات".

ويستعد النصر لمواجهة الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ديربي الرياض، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

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