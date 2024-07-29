"صورة زائفة" من النصر في معسكر البرتغال .. والإدارة تفاجئ الجماهير بخطوة كبرى!

الأمر لا علاقة له بالأداء الفني ..

أشرفت بعثة فريق الكرة بنادي النصر، على الانتهاء من فترتها التحضيرية الأول في معسكر الجارف بالبرتغال، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وتعرض فريق النصر، لانتقادات جماهيرية واسعة، خلال الساعات الماضية، بعد سقوطه أمام بورتو البرتغالي برباعية نظيفة، سُجلت كافة في الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدراجاو، وسط أخطاء دفاعية كبرى، ساهمت في مطالبات الجماهير برحيل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ليظهر اسم المدرب الوطني سعد الشهري في الصورة مجددًا.

وبخلاف الأمور الفنية، ندّد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، بالقمصان التي ظهر بها لاعبو النصر في فترته التحضيرية الأولى، برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "يقترب النصر من نهاية معسكر البرتغال، ولم يظهر بالألوان الرئيسية الخاصة به، سواءً في التدريبات أو المباريات (الأصفر والأزرق)، هذه أطقم لا يعرف النصر بها. اليوم وأمام خمسين ألف متفرج، حتى الأسماء لم تُكتب على قمصان اللاعبين. حافظوا على النصر الحقيقي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستهل النصر معسكره البرتغالي، بالتعادل مع لوليتانو بنتيجة (1-1)، ثم الفوز على ماريتيمو (1-0)، قبل التعادل مع فرانزي (1-1)، والخسارة أمام بورتيمونينسي (0-1)، ثم السقوط أمام بورتو (0-4)، فيما يختتم الأصفر معسكره بملاقاة لوسيتانو، غدًا (الثلاثاء)، قبل السفر إلى إسبانيا، لخوض الفترة التحضيرية الثانية؛ حيث يواجه غرناطة وألميريا في 4 و8 أغسطس المُقبل.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن مفاجأة كبرى تنتظر الجماهير النصراوية، قائلًا إن إدارة النصر في مفاوضات متقدمة من 3 لاعبين محليين وآخر أجنبي، للتعاقد معهم، والمفاوضات في مرحلة متقدمة جدًا، وذلك رغم قرار لجنة الاستقطابات، في وقت سابق، بعدم دعم النادي لإبرام التعاقدات الصيفية، بداعي استنفاد ميزانيته في تعاقدات الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن النصر أعلن عن صفقة واحدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، بعقد لمدة 4 مواسم.