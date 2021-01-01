خاص | أزمة كبيرة جديدة في النصر بطلها الأوزبكي مشاريبوف

مأزق صعب يُواجهه الفريق السعودي

كشفت مصادر جول النسخة العربية الخاصة عن أزمة كبيرة تُحاول إدارة النصر الخروج منها حاليًا، تتعلق بالتعاقد مع الجناح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

الفريق السعودي كان قد وقع عقدًا مع لاعب باختاكور يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 1.6 مليون دولار أمريكي سنويًا، وكان سيُقيده في قائمته المحلية بدلًا من أحد أجانبه.

رحلة مشاريبوف مع النصر كان من المفترض أن تبدأ خلال يناير الجاري، لكن منع النادي من قيد لاعبين جدد بسبب فشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية أعاق كل خططه الخاصة بالميركاتو الشتوي.

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الإدارة النصراوية بقيادة صفوان السويكت أرادت التراجع عن التعاقد مع مشاريبوف وطلبت منه ووكيله فسخ العقد بالتراضي لكنهما رفضا الأمر، وينتظر اللاعب حاليًا في دبي ما سيحدث مع النادي فيما يخص شهادة الكفاءة المالية.

النصر بعد موقف اللاعب توجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ليطلب قيد مشاريبوف في قائمته المحلية بدلًا من المدافع الكوري الجنوبي المصاب كيم جين سو لكنه لم يتلق ردًا حتى الآن.

إدارة السويكت تأمل في الخروج من تلك الأزمة بواحد من ثلاثة حلول، الأول موافقة اللاعب ووكيله على فسخ العقد بالتراضي، الثاني موافقة اتحاد كرة القدم السعودي على استبدال اللاعب المصاب بقطع في وتر أكيلس بآخر، والثالث النجاح في سداد المستحقات المالية المتأخرة والحصول على شهادة الكفاءة المالية بعدما جددت وزارة الرياضة المهلة الخاصة بذلك للأندية المتعثرة.